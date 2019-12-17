Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu ikinci maçında yarın Rusya temsilcisi Enisey'i konuk edecek.
Grubun ilk maçında Hollanda'da ZZ Leiden'i 105-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın kupanın güçlü takımlarından Rus ekibi Enisey'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Yeşil-kırmızılı ekip Avrupa kupalarında rakibiyle daha önce oynadığı 2 müsabakayı da kazanmıştı.
Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, ZZ Leiden'i ağırlayacak.
AVRUPA'DA 217. RANDEVU
Pınar Karşıyaka, Enisey karşısında Avrupa kupalarındaki 217. karşılaşmasına çıkacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 216 maçta 113 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik alırken, bu müsabakalarda 17 bin 104 sayı atıp, potasında 16 bin 749 sayı gördü.
- 17.12.2019
- Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
doğru Hocam bence cezayı sen kestin,öne geçmişken bu kadar ısırmayan takıma karşı bile yeniliyorsa takım bunun baş sorumlusu olduğun gerçek.
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
paşa Hocam marifet sakatlık ve zorunluluktan değil,bu tip maçlarda öne geçmişken formsuz futbolcular yerine gençleri oynatmakta.
-
Okan Buruk'tan flaş Serkan Kırıntılı göndermesi!
Toplam 1
Yorum
mustafa Başka mazeret bulamadın herhalde.
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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