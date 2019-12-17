Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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'nın 'ndaki konuğu Enisey

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey

Erkek Basketbol Takımı, ikinci tur L Grubu ikinci maçında yarın temsilcisi Enisey'i konuk edecek.

Grubun ilk maçında 'da Leiden'i 105-65 mağlup eden , yarın kupanın güçlü takımlarından Rus ekibi Enisey'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip Avrupa kupalarında rakibiyle daha önce oynadığı 2 müsabakayı da kazanmıştı.

Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, ZZ Leiden'i ağırlayacak.

AVRUPA'DA 217. RANDEVU

Pınar Karşıyaka, Enisey karşısında Avrupa kupalarındaki 217. karşılaşmasına çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 216 maçta 113 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik alırken, bu müsabakalarda 17 bin 104 sayı atıp, potasında 16 bin 749 sayı gördü.

  1. 17.12.2019
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