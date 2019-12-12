Türk Telekom affetmedi: 85-71 - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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affetmedi: 85-71

Türk Telekom affetmedi: 85-71

Türk , A Grubu'ndaki 8. maçında temsilcisi Holon'u 85-71 yendi.

Türk , A Grubu'ndaki 8. maçında temsilcisi Holon'u 85-71 yendi. Temsilcimizi galibiyete, kenardan gelerek 24 sayı kaydeden Hunter ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Fall taşıdı. ise ekibi Peristeri Winmasters'e deplasmanda 87-79 mağlup oldu.

  1. 12.12.2019
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