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12 Aralık 2019, Perşembe
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'dan 40 sayı fark

Pınar Karşıyaka'dan 40 sayı fark

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu ilk maçında 'danın Leiden ekibini 105-65 mağlup eden 'nın başantrenörü , maçta turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

, şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Leiden karşısında maçın bütününü çok iyi oynadıklarını belirtti. Özellikle ilk periyotta ortaya koydukları akıcı, tempolu ve agresif oyunun rakiplerinin direncini kırdığını bildiren Sarıca, "Bu, devreyi çok farklı bir üstünlükle tamamlamamızı sağladı. İkinci yarıda tüm oyuncularımızı kullanarak harika bir galibiyet aldık. grubunun ilk maçında bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Bunun devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Tony Taylor da ekibi karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı. Sert oynadıklarını, topu iyi çevirdiklerini, böylece kolay şut bulduklarını belirten Taylor, "Takımımın verdiği reaksiyondan ötürü gurur duyuyorum. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

L Grubu'nda averajla lider durumda bulunan , ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü Tekfen'i konuk edecek.

  1. 12.12.2019
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