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06 Aralık 2019, Cuma
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terledi:

CSKA terledi: 85-82

'nde evindeki maçta karşısında soğuk terler döken , normal süresi 69-69 biten karşılaşmayı uzatmalarda kazanabildi.

'nde evindeki maçta karşısında soğuk terler döken , normal süresi 69-69 biten karşılaşmayı uzatmalarda kazanabildi.

  1. 6.12.2019
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