Sırbistan 59-56 Türkiye | MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup oldu.
1. Periyot: 13-15
Devre: 27-25
3. Periyot: 44-39
Sırbistan: Brooks 4, Crvendakic 14, Dabovic 16, Nevana Jovanovic, Milic 17, Bojovic 1, Butulija 3, Cado, Tina Jovanovic 4, Skoric
Türkiye: Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Ayşegül Günay Aladağ, Quanitra Hollingsworth 17, Cansu Köksal 8, Tilbe Şenyürek 5, Merve Aydın 2, Gizem Yavuz 6, Pelin Derya Bilgiç 6, Melis Gülcan, Kübra Erat
- 14.11.2019
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