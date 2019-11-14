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14 Kasım 2019, Perşembe
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59-56 | MAÇ SONUCU

Sırbistan 59-56 Türkiye | MAÇ SONUCU

A , 2021 E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda 'a 59-56 mağlup oldu.

A , 2021 E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda 'a 59-56 mağlup oldu.

1. Periyot: 13-15

Devre: 27-25

3. Periyot: 44-39

Sırbistan: Brooks 4, Crvendakic 14, Dabovic 16, Nevana Jovanovic, Milic 17, Bojovic 1, Butulija 3, Cado, Tina Jovanovic 4, Skoric

: Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Ayşegül Günay Aladağ, Quanitra Hollingsworth 17, 8, Tilbe Şenyürek 5, 2, Gizem Yavuz 6, Pelin Derya Bilgiç 6, Melis Gülcan, Kübra Erat


  1. 14.11.2019
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