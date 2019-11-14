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14 Kasım 2019, Perşembe
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Telekom ve KSK güldü

Telekom ve KSK güldü

A 5. hafta maçında , temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup etti. Temsilcimiz grupta dördüncü galibiyetini elde etti.

A 5. hafta maçında , temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup etti. Temsilcimiz grupta dördüncü galibiyetini elde etti. FIBA Erkekler E Grubu'nda ise , sahasında Belçika ekibi Spirou Basket'i 92-54 yendi. 3. galibiyetini alan Karşıyaka, liderliği rakibinden devraldı.

  1. 14.11.2019
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