Telekom ve KSK güldü
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, Belçika temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup etti. Temsilcimiz grupta dördüncü galibiyetini elde etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, Belçika temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup etti. Temsilcimiz grupta dördüncü galibiyetini elde etti. FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, sahasında Belçika ekibi Spirou Basket'i 92-54 yendi. 3. galibiyetini alan Karşıyaka, liderliği rakibinden devraldı.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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