Tofaş galip Aslan kayıp

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'i 82-72 yendi. TOFAŞ bu skorla gruptaki 4. galibiyetine imza attı. Avrupa Kupası D Grubu'nda yer alan Galatasaray Doğa Sigorta ise deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Ewe Basket'e 72-79 yenildi. Cimbom 3. kez mağlup oldu.