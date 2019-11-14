Tofaş galip Aslan kayıp
ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'i 82-72 yendi. TOFAŞ bu skorla gruptaki 4. galibiyetine imza attı.
ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'i 82-72 yendi. TOFAŞ bu skorla gruptaki 4. galibiyetine imza attı. Avrupa Kupası D Grubu'nda yer alan Galatasaray Doğa Sigorta ise deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Ewe Basket'e 72-79 yenildi. Cimbom 3. kez mağlup oldu.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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