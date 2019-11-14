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14 Kasım 2019, Perşembe
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Tofaş galip Aslan kayıp

Tofaş galip Aslan kayıp

ULEB B 7. hafta maçında TOFAŞ, sahasında temsilcisi 'i 82-72 yendi. TOFAŞ bu skorla gruptaki 4. galibiyetine imza attı.

ULEB B 7. hafta maçında TOFAŞ, sahasında temsilcisi 'i 82-72 yendi. TOFAŞ bu skorla gruptaki 4. galibiyetine imza attı. Avrupa Kupası D Grubu'nda yer alan Galatasaray Doğa Sigorta ise deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Ewe Basket'e 72-79 yenildi. Cimbom 3. kez mağlup oldu.

  1. 14.11.2019
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