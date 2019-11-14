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14 Kasım 2019, Perşembe
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Zenit’i konuk ediyor

Anadolu Efes Zenit’i konuk ediyor

Euroleague'de , bugün Zenit'i konuk ediyor. 20.30'da başlayacak maç 'de oynanacak. Rakibiyle ilk kez karşılaşacak olan lacivert-beyazlılar ilk 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Euroleague'de , bugün Zenit'i konuk ediyor. 20.30'da başlayacak maç 'de oynanacak. Rakibiyle ilk kez karşılaşacak olan lacivert-beyazlılar ilk 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Başantrenör "Maçı kazanmak için özellikle pota altında Gustavo Ayon ve Will Thomas durdurmalıyız" yorumunu yaptı.

  1. 14.11.2019
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