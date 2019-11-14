Anadolu Efes Zenit’i konuk ediyor

THY Euroleague'de Anadolu Efes, bugün Zenit'i konuk ediyor. 20.30'da başlayacak maç Sinan Erdem'de oynanacak. Rakibiyle ilk kez karşılaşacak olan lacivert-beyazlılar ilk 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Başantrenör Ergin Ataman "Maçı kazanmak için özellikle pota altında Gustavo Ayon ve Will Thomas durdurmalıyız" yorumunu yaptı.