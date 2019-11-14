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14 Kasım 2019, Perşembe
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'de dev adamlar hırs küpü

Fenerbahçe'de dev adamlar hırs küpü

Bu sezon 'nde oynadığı 7 maçın yalnızca ikisini kazanan Beko, gözünü 'ya dikti. 8. hafta maçında yarın Rus ekibine konuk olacak sarı-lacivertliler, başantrenör yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bu sezon 'nde oynadığı 7 maçın yalnızca ikisini kazanan Beko, gözünü 'ya dikti. 8. hafta maçında yarın Rus ekibine konuk olacak sarı-lacivertliler, başantrenör yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçeli basketbolcur, bugün 'ya hareket edecek.

  1. 14.11.2019
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