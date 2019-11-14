Fenerbahçe'de dev adamlar hırs küpü
Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın yalnızca ikisini kazanan Fenerbahçe Beko, gözünü CSKA Moskova'ya dikti. 8. hafta maçında yarın Rus ekibine konuk olacak sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın yalnızca ikisini kazanan Fenerbahçe Beko, gözünü CSKA Moskova'ya dikti. 8. hafta maçında yarın Rus ekibine konuk olacak sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçeli basketbolcur, bugün Rusya'ya hareket edecek.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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