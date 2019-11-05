Pınar Karşıyaka Belçika deplasmanında - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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deplasmanında

Pınar Karşıyaka Belçika deplasmanında

Erkek Basketbol Takımı, FIBA E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda temsilcisi Phoenix 'le karşılaşacak.

İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan , averajla lider durumda bulunduğu grubun üçüncü maçında yarın TSİ 22.30'da 'deki Neder-Over-Heembeek Spor Salonu'nda Phoenix Brüksel'le karşı karşıya gelecek.

Grupta diğer ekibi Spirou Basket ise 'dan Donar'ı ağırlayacak.

AVRUPA'DA 212. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 212. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 211 maçta 108 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 656 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 412 sayı gördü.

  1. 05.11.2019
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