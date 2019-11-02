Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia

Haftanın 'si 'dan Shengelia

Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia

temsilcisi 'da forma giyen , 'nde bu sezon ikinci kez haftanın en değerli oyuncusu unvanını elde etti. Ligin 6. haftasında, Anadolu Efesli en iyi ikinci, 'nun Fransız yıldızı Nando de Colo en iyi üçüncü oyuncu oldu.

forması giyen , 'nde altıncı hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, temsilcisi Baskonia'nın konuk ettiği 'dan 'i 93-60 mağlup ettiği maçta 28 verimlilik puanıyla oynayan Shengelia, bu sezon dördüncü haftanın ardından ikinci kez MVP unvanına layık görüldü.

Gürcü pivot, mücadeleyi 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, birer top çalma ve blokla tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi.

Anadolu Efes forması giyen ABD'li , haftayı 30 verimlilik puanıyla lider kapatmasına rağmen takımının deplasmanda temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup olması nedeniyle haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi 4'ü üçlük olmak üzere 28 sayı, 3'er ribaunt ve asist, bir top çalmayla tamamladı.

'nun Fransız yıldızı Nando de Colo, takımının konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 79-76 yenildiği karşılaşmadaki 29 sayı, 2 asist, birer ribaunt ve top çalmalık performansıyla 28 verimlilik puanı toplayarak haftanın en değerli oyuncuları arasında üçüncü sırada yer aldı.

  1. 02.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN