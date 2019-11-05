Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak

Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında 6 Kasım İtalya temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

D Grubu'ndaki 3 maçın sadece birini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5. sırada bulunuyor. ile aynı performansı gösteren ise averajla 7. sırada yer alıyor.

  1. 05.11.2019
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