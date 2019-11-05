Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

D Grubu'ndaki 3 maçın sadece birini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5. sırada bulunuyor. Beşiktaş Sompo Sigorta ile aynı performansı gösteren Happy Casa ise averajla 7. sırada yer alıyor.