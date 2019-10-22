Anadolu Efes rahat geçti
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 40 sayılık farkla 109-69 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert- beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 40 sayılık farkla 109-69 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert- beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
- 22.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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