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22 Ekim 2019, Salı
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rahat geçti

Anadolu Efes rahat geçti

'nde 4. haftanın kapanış maçında , konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 40 sayılık farkla 109-69 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert- beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

'nde 4. haftanın kapanış maçında , konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 40 sayılık farkla 109-69 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert- beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

  1. 22.10.2019
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