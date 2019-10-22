Anadolu Efes rahat geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 40 sayılık farkla 109-69 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert- beyazlı takım, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip ise dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.