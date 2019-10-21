Fatih Belediyesi’nden sokak basketbolu turnuvası
Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nın finalinde, ilk üçe giren takımlar ödüllendirildi.
Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nın finali yapıldı. Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'nda 19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen, 360 genç sporcudan oluşan 90 takım katıldı.
Küçükler, Gençler, Yıldızlar ve Büyükler olmak üzere 4 farklı kategoride ilk üçe giren takımlara çeşitli ödüllerin yanı sıra madalya ve kupa takdim edildi.
Büyükler kategorisinde 'Öylesine Geldik' takımı birinci olurken, gençler kategorinde ise 'Cevapsız Çınlama' takımı birinci oldu. Yıldızlar kategorisinde de 'Yusuf Abi'nin Askerleri' takımı birinciliği aldı. Küçüklerde ise, 'Fsa All Star' birinciliği kaptı.
Büyüklerde birinci olan takımın sporcusu Yağız El, "Çok mutlu olduk, kazandık. Yaptığımız çalışmaların karşılığını alıp birinci olduk. Fatih Belediyesi böyle bir turnuvayla bizlere yardımcı oluyor. Çok keyifli bir turnuva oldu" dedi.
Sinan Tuna da, Fatih Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Turnuva çok güzel geçti. Çok heyecanlı maçlar geçti. Fatih Belediyesi bize ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Tüm sporcuları bugünkü başarılarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 21.10.2019
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Birol TUNA Yeni yönetimin herkesi kucaklamasını ve Beşiktaş için herkesin fikir ve katkılarını almasını diliyorum. Seçilemeyenlerin de destek olmasını.
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