Fenerbahçe eze eze şampiyon

Kadınlar basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi Fenerbahçe oldu. Kayseri Kadir Has Salonu'nda Çukurova ile karşılaşan sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 86-62 kazandı. Maça hızlı ve önde baskıyla başlayan Potanın Kraliçeleri ilk periyodu 23-14 üstün noktaladı. İkinci çeyreğin büyük bölümünde rakibine önde basan ve top kayıplarına zorlayan sarı-lacivertliler farkı açtı ve rakibini yaklaştırmadı. Fenerbahçe'de Alina Iagupova 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle, Cecilia 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe bu galibiyetle tarihinde 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.



DERBİ 23 EKİM'DE

Voleybolda 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının günü ve yeri belli oldu. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak. 2018-19 sezonunda Efeler Ligi ile Kupa Voley'i Fenerbahçe kazanmıştı. Galatasaray ise Kupa Voley'de finale kalmıştı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak dev karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.