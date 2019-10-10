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10 Ekim 2019, Perşembe
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eze eze şampiyon

Fenerbahçe eze eze şampiyon

, baştan sona üstün götürdüğü maçta ekibini 86-62 skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler toplamda 12. kez bu kupayı müzesine koydu.

Kadınlar basketbolda 27. Kadınlar sahibi oldu. Kayseri Kadir Has Salonu'nda Çukurova ile karşılaşan sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 86-62 kazandı. Maça hızlı ve önde baskıyla başlayan ilk periyodu 23-14 üstün noktaladı. İkinci çeyreğin büyük bölümünde rakibine önde basan ve top kayıplarına zorlayan sarı-lacivertliler farkı açtı ve rakibini yaklaştırmadı. Fenerbahçe'de Alina Iagupova 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle, Cecilia 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe bu galibiyetle tarihinde 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

DERBİ 23 EKİM'DE
Voleybolda 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının günü ve yeri belli oldu. Fenerbahçe HDI ile , 23 Ekim Çarşamba günü 'da karşılaşacak. 2018-19 sezonunda Efeler Ligi ile 'i Fenerbahçe kazanmıştı. Galatasaray ise Kupa Voley'de finale kalmıştı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak dev karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

  1. 10.10.2019
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