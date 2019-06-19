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19 Haziran 2019, Çarşamba
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100. maçına çıktı

Nikola Kalinic 100. maçına çıktı

Beko’nun Sırp basketbolcusu , Play-Off Final serisi altıncı mücadelesinde oynadıkları karşılaşmasıyla sarı-lacivertli forma ile ligdeki 100. maçına çıkmış oldu.

Beko'nun başarılı oyuncus , ligde dalya dedi. Play-Off Final Serisi altıncı maçında Fenerbahçe Beko'nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 'i ağırladığı müsabakada Kalinic, sarı-lacivertli forma ile 100. lig maçına çıktı. 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan Sırp basketbolcu, takımıyla 2016-2017 sezonunda Euroleague Şampiyonluğu da yaşamıştı. Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29 müsabakada forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 11.29 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağladı.
Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi altıncı maçında Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup ettikleri mücadelede 19 dakika parkede kalarak, 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

  1. 19.06.2019
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