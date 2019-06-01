Fenerbahçe 102-68 TOFAŞ | MAÇ SONUCU
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe 102-68 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 102-68 TOFAŞ | MAÇ SONUCU

play-off yarı final ilk maçında , konuk ettiği 'ı 102-68 yenerek seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk maçta avantajı eline geçirdi.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmaya Muhsin Yaşar'ın pota altından kaydettiği sayılarla başlayan karşısında Ali Muhammed ve Melli ile boyalı alandan basketler bulan , 5. dakikayı 16-9 üstün geçti. ve Sloukas'ın üç sayılık basketleriyle farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 32-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sayı üretmekte zorluk yaşayan TOFAŞ karşısında Ahmet Düverioğlu ile pota altından, Melli ile de dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Rahat bir oyun sergileyen ve Melli'nin etkili oyunuyla 18. dakikada farkı 22 sayıya (57-35) taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 59-39 üstün gitti.

İkinci yarıda oyun direnci düşen TOFAŞ karşısında rahat sayılar bulan ve son çeyreğe 83-50 önde giren Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 102-68 kazandı.

  1. 01.06.2019
  2. Güncelleme: 01.06.2019 20:08
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