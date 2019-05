Basketbol gündemi (23.05.19)

KUPA HAZİRAN'DA İSTANBUL'A GELİYOR

2019 FIBA Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek Naismith Kupası, Çin'den başlayacağı dünya turu kapsamında Türkiye'ye de uğrayacak. Basketbolun mucidi Kanadalı James Naismith'in adının verildiği kupa, 25 Haziran'da İstanbul'da olacak. Türkiye Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.



ERKEKLER BASKETBOL SÜPER LİGİ HEYECANI PLAY-OFF MAÇLARI İLE DEVAM EDİYOR

Play-off serisi ile bir üst seviyeye çıkacak olan Tahincioğlu Erkekler Süper Ligi heyecanı, Tivibu Spor ekranlarında basketbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Seride, Fenerbahçe Beko–Türk Telekom ve Galatasaray Doğa Sigorta – Gaziantep Basketbol karşılaşmaları ile Anadolu Efes– Banvit ve Beşiktaş Sampo Japan – Tofaş karşılaşmaları canlı olarak Tivibu Spor 2' den takip edilebilecektir.



BASKETBOLUN GÜNDEMİ 'BASKETBOL SAATİ'NDE

Usta? yorumcular ise basketbolda haftanın gündemini Tivibu Spor'da tutmaya devam ediyor. Alain Digbeu, Kaan Kural, Müjdat Mustafa Muratoğlu ve Tufan Ersöz, play-off maçlarını keyifli sohbetleriyle değerlendirecek. 'Basketbol Saati' her pazartesi uydudan şifresiz yayın yapan Tivibu Spor'da takipçileriyle buluşuyor.



'TARAFTARI MAÇIMIZA BEKLİYORUZ'

Çeyrek final ikinci maçında yarın G.Saray'ı konuk edecek Gaziantep'in genel menajeri Boray Dai, "Taraftarımızı yanımızda görmek ve desteklerini hissetmek istiyoruz" dedi. G.Saray, iki galibiyet alanın yarı finale çıkacağı serinin ilk maçını kazanmıştı.



'MAKSİMUM SEVİYEMİ BİLMİYORUM'

Sacramento Kings'in Sırp guardı Bogdan Bogdanovic, her zaman en iyisini yapabileceğini düşündüğünü söyledi. Bogdanovic, "Şimdiye dek en iyi sezonumu geçirsem bile hiç memnun kalmadım. Maksimum seviyemi hala bilmiyorum" dedi.