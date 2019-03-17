Darüşşafaka için prestij
Avrupa Ligi’nde bu sezon oynanan 26 maçın yalnızca 3’ünü kazanan Darüşşafaka Tekfen, 23 yenilgi aldı.
Ligin son sırasına demir atan Daçka, kalan 4 karşılaşmayı prestij için oynayacak. Temsilcimizin oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlar ilk 8'i hedefleyen rakipleri için ise büyük önem taşıyor. Darüşşafaka, Play-off'a kalma hesapları yapan takımlardan Bayern Münih ile sahasında, Olympiakos'la da deplasmanda karşılaşacak.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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