Darüşşafaka için prestij

Ligin son sırasına demir atan Daçka, kalan 4 karşılaşmayı prestij için oynayacak. Temsilcimizin oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlar ilk 8'i hedefleyen rakipleri için ise büyük önem taşıyor. Darüşşafaka, Play-off'a kalma hesapları yapan takımlardan Bayern Münih ile sahasında, Olympiakos'la da deplasmanda karşılaşacak.