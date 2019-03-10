Çukurova Basketbol ligdeki ilk yenilgisini aldı

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 17-8 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda toparlanan ve bulduğu sayılarla öne geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, devreye 36-35 önde girdi. Maçın 3. periyotu ise kıran kırana geçti. Her 2 takımda karşılıklı sayılar bulurken, bu periyotu Çukurova Basketbol, 49-48 önde tamamladı. Maçın son periyotunda ise rakibine göre daha iyi oynayan ve sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyespor, maçı 71-64 kazanmasını bildi. Bu sonuçla birlikte Çukurova Basketbol, ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.



Salon: Servet Tazegül

Çukurova Basketbol: Lyudmyla Naumenko xxx 20, Pelin Bilgiç xx 13, Alina Iagupova xx 11, Astou Ndour xxx 19, Sevgi Uzun x 1

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 4, Sasa Cado xx 15, Ashley Walker xx 15, Gintare Petronyte xxx 19, Melis Talay x 3, Yvonne Anderson x 8, Burcu Çiğil x 5, Dürdane Gülşah Gümüşay x 2

1. periyot: 17-8 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 36-35 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. periyot: 49-48 (Çukurova Basketbol lehine)