Pınar Karşıyaka grup maçlarını Kosova'da bitirecek
05 Şubat 2019, Salı
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grup maçlarını 'da bitirecek

Pınar Karşıyaka grup maçlarını Kosova'da bitirecek

Erkekler FIBA 'nda adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, yarın Z ile karşılaşacak.

Erkek Basketbol Takımı, FIBA ikinci tur I Grubu yarın temsilcisi Z 'ye konuk olacak.

I Grubu'nda ilk 5 karşılaşmanın ardından ikinci sıradaki yerini garantileyen ve adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka, gruptaki son maçında yarın Z Mobile Priştine ile yarın TSİ 21.00'de Priştine'deki Gençlik ve Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Birkan Batuk ve Erdi Gülaslan yarınki maçta forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 203. RANDEVU
Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 202 karşılaşmada 104 galibiyet, 97 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 15 bin 973 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 751 sayı gördü.

  1. 5.2.2019 09:36
  2. Güncelleme: 5.2.2019 09:56
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