Pınar Karşıyaka grup maçlarını Kosova'da bitirecek
Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, yarın Z Mobile Priştine ile karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu son maçında yarın Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine'ye konuk olacak.
I Grubu'nda ilk 5 karşılaşmanın ardından ikinci sıradaki yerini garantileyen ve adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka, gruptaki son maçında yarın Z Mobile Priştine ile yarın TSİ 21.00'de Priştine'deki Gençlik ve Spor Sarayı'nda karşılaşacak.
Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Birkan Batuk ve Erdi Gülaslan yarınki maçta forma giyemeyecek.
AVRUPA'DA 203. RANDEVU
Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 202 karşılaşmada 104 galibiyet, 97 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Bu maçlarda 15 bin 973 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 751 sayı gördü.
- 5.2.2019 09:36
- Güncelleme: 5.2.2019 09:56
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Toplam 1
Yorum
azat yener sizi seviyoruz gs
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal demirören dönemine benzemeye başladık.kilit oyuncuların sık sık satılması takımı olumsuz etkiliyor ve yarış dışı kalıyoruz
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal önümüzdeki sezon için birçok bölgede revizyona gidilmesi lazım
Pınar Karşıyaka grup maçlarını Kosova'da bitirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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