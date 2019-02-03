Mersin BB'den büyük fark
03 Şubat 2019, Pazar
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Mersin BB'den büyük fark

Mersin BB'den büyük fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında , deplasmanda Canik Belediyespor'u 123-65 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek, Hande Öztürk

Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu 14, Candide Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir 8

: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5, Melisa Korkmaz 5, Gonca Karataş 6, Petronyte 16, Özge Karataş 11, Sasa Cado 18, Deniz Aygül 14, Walker 14, Anderson 24

1. Periyot: 17-24

Devre: 36-57

3. Periyot: 44-90

  1. 3.2.2019 19:11
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