Mersin BB'den büyük fark
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 123-65 yendi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Emre Şimşek, Hande Öztürk
Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 11, Dilara Tongar 20, Deniz Çolakoğlu 14, Candide Öztürk 6, James 6, Neslihan Demir 8
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 10, Avinar Kaya 5, Melisa Korkmaz 5, Gonca Karataş 6, Petronyte 16, Özge Karataş 11, Sasa Cado 18, Deniz Aygül 14, Walker 14, Anderson 24
1. Periyot: 17-24
Devre: 36-57
3. Periyot: 44-90
- 3.2.2019 19:11
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Mersin BB'den büyük fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.