Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
02 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Türkiye liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Ligi'nde 3, Kadınlar 'nde 4, Türkiye 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 4 maç oynandı.

Ligi ve Kadınlar 'nde 17. hafta maçları başlarken, Türkiye 1. Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları devam etti. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta müsabakaları sürdü.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ: 82-87

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 89-87

Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji: 88-73

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol: 84-74

Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum: 106-38

Bellona Basketbol-BOTAŞ: 72-86

İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 65-56

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 97-84

Ankara DSİ-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 91-99

Karesispor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 93-89

Edirnespor-Finalspor: 73-96

Bursaspor-Semt77 Belediyespor: 70-64

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Akdeniz Üniversitesi-Nesibe Aydın: 74-79

Urla Belediyespor-İstanbulgücü: 67-90

Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Üniversitesi: 66-57

İl Özel İdare-Yalova VİP Gençlik: 95-36

  1. 2.2.2019 22:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN