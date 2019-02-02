Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 4 maç oynandı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ: 82-87
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 89-87
Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji: 88-73
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol: 84-74
Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum: 106-38
Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ: 72-86
İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 65-56
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 97-84
Ankara DSİ-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 91-99
Karesispor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 93-89
Edirnespor-Finalspor: 73-96
Bursaspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 70-64
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Akdeniz Üniversitesi-Nesibe Aydın: 74-79
Urla Belediyespor-İstanbulgücü: 67-90
Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Üniversitesi: 66-57
Elazığ İl Özel İdare-Yalova VİP Gençlik: 95-36
- 2.2.2019 22:05
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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