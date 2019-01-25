Basketbolda derbi heyecanı I Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.
İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko ise liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.
- 25.1.2019 11:13
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Basketbolda derbi heyecanı I Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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