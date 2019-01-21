Potada derbi biletleri satışa çıktı
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Potada derbi biletleri satışa çıktı

Potada derbi biletleri satışa çıktı

'nin 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri satışa çıktı.

'nin 16. haftasında , sahasında 'yu ağırlayacak. Cumartesi günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları, bench arkası 80 TL ve diğer bloklar 40 TL olarak belirlendi.
  1. 21.1.2019 14:36
  2. Güncelleme: 21.1.2019 14:40
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