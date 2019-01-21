Potada derbi biletleri satışa çıktı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri satışa çıktı.
- 21.1.2019 14:36
- Güncelleme: 21.1.2019 14:40
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Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
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GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
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Galatasaray'da yeni kral Henry Onyekuru!
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SALİH HER FUTBOLCU MUHAKKAK Kİ ALIŞIK OLDUĞU MEVKİDE DAHA FAYDALI OLACAKTIR. ONYEKURU BUNU BİZLERE BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ.
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Galatasaray'ın listesindeki isimden Türk bayraklı paylaşım
Toplam 1
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karadeniz81 selçuk bi takım bulabılse kendıne
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