Hatay BB'den kıl payı galibiyet
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 72-71 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Serdar Saraç
BOTAŞ: Cuic 10, Olcay Çakır Turgut 9, Melis Gülcan 9, Kübra Erat 3, Williams 25, Büşra Akbaş 5, Sehernaz Çidal, Krivacevic 10
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 10, Williams 19, Gizem Başaran 8, Merve Aydın, Gajic 14, Cansu Köksal 21, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar
1. periyot: 20-28
Devre: 40-39
3. periyot: 59-47
- 20.1.2019 19:26
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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