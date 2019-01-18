Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
18 Ocak 2019, Cuma
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Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftası, yapılan 3'er maçla başladı.

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Bursaspor: 74-96

Artvin Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 96-68

Yalova Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 95-93

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Mersin Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 62-39

A Koleji-Mersin Gelişim: 83-90

Bayraklı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 72-75

  1. 18.1.2019 21:05
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