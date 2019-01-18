Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftası, yapılan 3'er maçla başladı.
Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Bursaspor: 74-96
Artvin Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 96-68
Yalova Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 95-93
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Mersin Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 62-39
A Koleji-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 83-90
Bayraklı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 72-75
- 18.1.2019 21:05
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.