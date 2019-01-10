TBF Disiplin Kurulundan Eric'e 5 maç ceza
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Michael Eric'e 5 maç men cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen ile Türk Telekom arasında oynanan karşılaşmada rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı kurul, Eric'e 8 maç ceza verilmesini kararlaştırdı.
Kurul, haksız tahrik ve oyuncunun samimi açıklamalarından dolayı bu cezayı 5 maça düşürdü. Eric'e, ayrıca 84 bin 375 lira para cezası uygulandı.
Disiplin Kurulu, Darüşşafaka Tekfen yöneticisi Cem Uğur Yelkalan'a ise 18 bin 750 lira para cezası verdi.
Kurul, Beşiktaş Kulübünün 8 bin 750, Türk Telekom oyuncusu Kaya Peker'in de 15 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
- 10.1.2019 21:23
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Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Toplam 1
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neoplan adamsın
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