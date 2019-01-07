Darüşşafaka evinde galip

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler 13, Evans 20, Eric 14, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 6, Emircan Koşut, Oğuz Savaş, Peiners 11, Berk Demir 1

TÜRK TELEKOM: Campbell 3, Landesberg 26, Yunus Emre Sonsırma 10, Gabriel 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Ender Arslan 5, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Redding 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

İLK YARI: 43-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62

DİSKALİFİYE: 37.02 Eric (Darüşşafaka Tekfen)

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği Türk Telekom'u 94-87 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, basketbol dışı olaylara rağmen iyi başlamadıkları bir maçı kazandıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, sertliğin basketbolun doğasında olduğunu belirterek, "Basketbol dışındaki şeyler olana kadar zevkli bir karşılaşma izledik. Herkes kazanmak istiyor. Bazen sinirler kontrol edilemiyor. Bu seviyedeki oyuncu ve teknik ekiplerin daha sağduyulu kalması lazım. Eric atıldı ve bundan çok büyük zarar göreceğiz. Nasıl bir yaptırım olacak bilmiyorum. İyi başlamadığımız bir maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Ernak, Nijeryalı pivot Michael Eric'in daha profesyonel davranması gerektiğine dikkati çekerek, "Eric, temaslı oynanan oyunda sinirlerini kontrol edemedi. Hakem faul düdüğünü çalmıştı. Her ne davranış görürse görsün bu tuzağa düşmemeliydi. Ben tuzağa düştüğünü düşünüyorum. Daha profesyonel olmalı. Kulübün bir yaptırımı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu hafta THY Avrupa Ligi'nde iki maça çıkacaklarını hatırlatan Ernak, şunları söyledi:

"Bu maçlara odaklanacağız. Haftaya da Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağız. Bu maç Türkiye Kupası'na katılıp katılamayacağımızı belirleyecek. Bizim için kıymetli. Eric'in olmamasının zararını göreceğiz. Bunun salonlarda son olmasını diliyorum. Sertlik ve yarışmacılık bu işin parçası. Akıllı ve ahlaklı olmak daha önemli."

Selçuk Ernak, takımı ve maç fikstürüyle ilgili olarak ise, "Fikstür kulübün baştan beri bildiği bir şey ve bizi zorluyor. Kadromuz yeterli değil. Kadroda verim alamadığımız oyuncular var. Ben verim sağlayan 6-7 oyuncunun peşindeyim. Daha fazla oyuncu peşinde değilim. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. Darüşşafaka Tekfen markasını layıkıyla taşıyacak oyuncular arıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

GÖREN: "ÇIKAN OLAYLAR BİZİ ÜZDÜ"

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ise çıkan olaylar için üzüntülü olduğunu belirtti.

Sahada mücadele gücü yüksek iki takımın karşılaştığını aktaran Gören, "Maçın 35 dakikalık bölümü iki iyi basketbol takımının mücadelesine sahne oldu. Basketbol adamı olarak yaşanan olayları kabul etmiyorum. Üzüntülüyüm. Söyleyecek çok bir şeyim yok. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Burak Gören, olayların herhangi bir maçta da yaşanabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Darüşşafaka THY Avrupa Ligi takımı. Sert oynamaya çalışıyor. Biz de lige bu sene çıktık. Ligde üçüncü sıradayız. İyi bir takımız. Mücadelenin yüksek olması bekleniyordu. Çıkan olaylar bizi üzdü. O suçlu, bu suçluya girmek istemiyorum. Hakemler gerekli kararları verdi. Maç içinde olabilecek şeyler biraz fazla ileriye gitti. Bu da kötü görüntüye sebep oldu. Kendi adımıza özür diliyoruz."