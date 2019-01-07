Birkan Batuk: "Pınar Karşıyaka'ya geldiğim için çok mutluyum"
07 Ocak 2019, Pazartesi
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: "'ya geldiğim için çok mutluyum"

Birkan Batuk: "Pınar Karşıyaka'ya geldiğim için çok mutluyum"

ekiplerinden 'nın 'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği eski oyuncusu , yeşil-kırmızılı takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi bir takım olduğumuza inanıyorum." dedi.

ekiplerinden 'nın 'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği eski oyuncusu , yeşil-kırmızılı takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi bir takım olduğumuza inanıyorum." dedi.

Birkan Batuk, yaptığı açıklamada, dünkü maçının ardından karmaşık duygular yaşadığını dile getirerek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Pınar Karşıyaka'da kendisine karşı duyulan sevgi ve güvenin farkında olduğunu kaydeden Birkan Batuk, şöyle konuştu:

"Herkese çok teşekkür ederim. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Dünkü karşılaşmada nasıl oynamamız gerektiğini gördük ve mücadelemizi tüm maçta sahaya koyduk. Müsabakaya iyi başlayamadık ama maçın sonunu çok iyi oynadık. Bizim için önemli bir galibiyet. Lige verilecek ara var, o süreçte daha iyi olacağımıza inanıyorum."

Basketbol kariyerine 2006-2007'de Alpella'da başladıktan sonra 2009-2012 yıllarında Pınar Karşıyaka'da mücadele eden Birkan Batuk, daha sonra Anadolu Efes'e transfer oldu. Bu süreçte 1 sene 'ta mücadele eden Birkan Batuk, tekrar Pınar Karşıyaka forması giydiği dünkü Bahçeşehir Koleji maçında 11 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

  1. 7.1.2019 10:42
  2. Güncelleme: 7.1.2019 11:00
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