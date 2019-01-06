Karşıyaka evinde çok rahat

Müsabakanın başında Pınar Karşıyaka'nın 4-0 öne geçerken Rautins ve Harris'le üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 9-18. Ev sahibi ekibin farkı azalttığı ilk periyodu Bahçeşehir Koleji 24-21 önde bitirdi.

İkinci periyoda daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakikada Berk Uğurlu ile bulduğu basketle 31-30 öne geçti. Son 3 dakikasına 37-37 eşitlikle girilen devreyi Pınar Karşıyaka, Walker'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 46-45 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında farkı 7 sayıya yükselten (52-45) Pınar Karşıyaka önünde 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 23. dakikada 54-52 öne geçti. Pınar Karşıyaka'nın tekrar üstünlüğü ele geçirdiği periyotta ev sahibi ekip, 28. dakikada Marei'nin 28. dakikada bulduğu basketle farkı 7 sayıya yükseltti: 68-61. Son dakikada farkı 10 sayıya çıkaran (74-64) Pınar Karşıyaka, periyodu 74-65 galip bitirdi.

Son periyotta Berk, Henry ve Birkan'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 37. dakikada farkı 24 sayıya çıkardı: 97-73. Pınar Karşıyaka müsabakadan 103-77 galip ayrıldı.

Müsabakayı A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da takip etti.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, reaksiyon göstermeleri gereken müsabakada, taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hafta içinde Deividas Gailius'la yollarını ayırdıklarını, Kameron Chatman'ın da sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemediğini hatırlatan Çıvgın, şöyle konuştu:

"3 yabancı, 5 yabancı fark etmez. Önemli olan bizim sahada mücadele etmemiz. Bugün biraz geçen haftanın gerginliği vardı. Onu kırdıktan sonra maçın her anını domine etmeye başladık. Özellikle ikinci yarıda hem hücumda hem savunmada. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten çok özverili mücadele ettiler. Çok ihtiyacımız vardı, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

DEDAS: "BU MAĞLUBİYETTEN DERS ALIP, EN İYİ ŞEKİLDE DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas da Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek rakiplerinin özellikle son periyotta çok iyi oynadığını ve iyi savunma yaptığını aktardı.

Müsabakanın 27 dakikasını kontrol ettiklerini kaydeden Dedas, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölümde oyunu önde götürdük ama rakibimiz maçın sonunu daha iyi oynayıp kazandı. Marei'nin hücum ribaundları ve boyalı alandaki performansı etkili oldu. Rakibin özellikle son bölümdeki şut yüzdesi de etkiliydi. Biz kalite olarak daha iyi bir takımız. Onlar daha çok mücadele etti ve emek koydu. Formalarına daha çok saygı gösterdiler, biz bunu maalesef gerçekleştiremedik. Bu mağlubiyetten ders alıp, en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum."

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Pınar Karşıyaka: Walker 13, Henry 18, Birkan Batuk 11, İlkan Karaman 2, Marei 32, Berk Uğurlu 18, Berke Aygündüz 2, Egemen Güven 2, Erdi Gülaslan 5, Görkem Doğan, Arca Tülüoğlu

Bahçeşehir Koleji: Colom 4, Harris 27, Rautins 13, Slaughter 4, White 11, Can Altıntığ 4, Cevat Alper Özcan 2, Hakan Yapar 8, Emir Preldzic 2, Hadi Özdemir 2, Ahmet Fatih Cantitiz

1. Periyot: 21-24

Devre: 46-45

3. Periyot: 74-65