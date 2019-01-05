Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 15'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 77-65
Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes: 80-93
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Çukurova Basketbol-Fenerbahçe: 88-72
Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65-67
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Finalspor-Bandırma Kırmızı: 79-75
Petkimspor-Düzce Belediyespor: 87-71
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Edirnespor: 104-62
Karesispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-84
Ankara DSİ-Bursaspor: 63-68
Akhisar Belediyespor-Artvin Belediyespor: 94-71
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Mardin Büyükşehir Belediyespor-A Koleji: 90-75
Akdeniz Üniversitesi-Mersin Üniversitesi: 78-66
Urla Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 62-69
- 5.1.2019 20:51
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Ve Beşiktaş stoperini buldu! 3,5 yıllık sözleşme... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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