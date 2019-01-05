Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuç

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuç

Tahincioğlu 'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.

Tahincioğlu 'ne 14'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.

Süper Ligi'ne 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 15'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 77-65

Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 93-85

İstanbul -Anadolu Efes: 80-93

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Çukurova Basketbol-Fenerbahçe: 88-72

Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65-67

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Finalspor-Bandırma Kırmızı: 79-75

Petkimspor-Düzce Belediyespor: 87-71

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Edirnespor: 104-62

Karesispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-84

Ankara DSİ-Bursaspor: 63-68

Akhisar Belediyespor-Artvin Belediyespor: 94-71

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Mardin Büyükşehir Belediyespor-A Koleji: 90-75

Akdeniz Üniversitesi-Mersin Üniversitesi: 78-66

Urla Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 62-69

  1. 5.1.2019 20:51
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