Hatay Büyükşehir Belediyespor kıl payı
05 Ocak 2019, Cumartesi
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kıl payı

Hatay Büyükşehir Belediyespor kıl payı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında , deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Münevver Özemre

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 24, Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz 8, Ibekwe 12, Ivankovic 11, Gizem Sezer 2, Miljkovic 6

: Paris 19, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 9, 7, Willams 13, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, 2, Ben Abdelkader 8

1. Periyot: 18-24

Devre: 32-42

3. Periyot: 48-51

  1. 5.1.2019 19:26
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