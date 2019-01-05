Hatay Büyükşehir Belediyespor kıl payı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Münevver Özemre
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 24, Meryem Gültekin 2, Ezgi Manlacı, Gamze Takmaz 8, Ibekwe 12, Ivankovic 11, Gizem Sezer 2, Miljkovic 6
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 19, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 9, Cansu Köksal 7, Willams 13, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 8
1. Periyot: 18-24
Devre: 32-42
3. Periyot: 48-51
- 5.1.2019 19:26
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Ve Beşiktaş stoperini buldu! 3,5 yıllık sözleşme... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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