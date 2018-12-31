Aralık ayının MVP'si Vesely – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Aralık ayının 'si Vesely

Aralık ayının MVP'si Vesely

'nun Çek basketbolcusu , 'nde aralık ayının en değerli oyuncusu () seçildi.

'nun Çek basketbolcusu , 'nde aralık ayının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Vesely, Fenerbahçe Beko'nun 5 maçın tamamını kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Aralık ayında maç başına 16,6 sayı, 7,2 ribaunt, 2,6 asist, 1,2 top çalmayla oynayan 28 yaşındaki Vesely, ortalama 23,6 verimlilik puanıyla mücadele etti.

  1. 31.12.2018 22:38
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