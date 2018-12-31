Aralık ayının MVP'si Vesely
Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Vesely, Fenerbahçe Beko'nun 5 maçın tamamını kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.
Aralık ayında maç başına 16,6 sayı, 7,2 ribaunt, 2,6 asist, 1,2 top çalmayla oynayan 28 yaşındaki Vesely, ortalama 23,6 verimlilik puanıyla mücadele etti.
- 31.12.2018 22:38
-
Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
-
Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
-
Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Aralık ayının MVP'si Vesely haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.