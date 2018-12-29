Çukurova Basketbol deplasmanda güldü
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Çukurova deplasmanda güldü

Çukurova Basketbol deplasmanda güldü

Kadınlar Süper Ligi'nin 12'nci haftasına lider Çukurova Basketbol, deplasmanda 'u 87-65'lik skorla mağlup ederek 12'nci maçından da galibiyetle ayrıldı.

SALON: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Cemil Uygül, Mesut Öztürk
: Tan White 20, Gizem Yavuz 14, Bernice Mosby 7, Marina Bas 12, 4, Melek Yusufoğlu, Ferda Yıldız, Nazlıcan Ölçek 4, Emel Sığırcı 4, Sina Ülbe
ÇUKUROVA : 28, 22, Sevgi Uzun, Lyudmyla Naumenko 9, Gökşen Fitik 9, Meltem Avcı 2, Pelin Bilgiç 3, Kim Mestdagh 6, Sera Özelçi, Şaziye İvegin 8
1'İNCİ PERİYOT: 15 - 24
DEVRE: 28 - 53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49 - 70
5 FAUL ALAN: Kim Mestdagh (Çukurova Basketbol)

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla konuk ekipten Alina Iagupova oldu.

  1. 29.12.2018 21:16
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