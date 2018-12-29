Çukurova Basketbol deplasmanda güldü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasına lider Çukurova Basketbol, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 87-65'lik skorla mağlup ederek 12'nci maçından da galibiyetle ayrıldı.
SALON: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Cemil Uygül, Mesut Öztürk
İZMİT BELEDİYESPOR: Tan White 20, Gizem Yavuz 14, Bernice Mosby 7, Marina Bas 12, Ceyda Sinan 4, Melek Yusufoğlu, Ferda Yıldız, Nazlıcan Ölçek 4, Emel Sığırcı 4, Sina Ülbe
ÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 28, Astou Ndour 22, Sevgi Uzun, Lyudmyla Naumenko 9, Gökşen Fitik 9, Meltem Avcı 2, Pelin Bilgiç 3, Kim Mestdagh 6, Sera Özelçi, Şaziye İvegin 8
1'İNCİ PERİYOT: 15 - 24
DEVRE: 28 - 53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49 - 70
5 FAUL ALAN: Kim Mestdagh (Çukurova Basketbol)
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla konuk ekipten Alina Iagupova oldu.
- 29.12.2018 21:16
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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