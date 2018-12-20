Panathinaikos'ta Xavi Pascual dönemi sona erdi
20 Aralık 2018, Perşembe
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Panathinaikos'ta dönemi sona erdi

Panathinaikos'ta Xavi Pascual dönemi sona erdi

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenör 'ın görevine son verildi.

Panathinaikos Kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol başantrenör Pascual ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Pascual, 'dan ayrıldıktan sonra 2016'da başına geçtiği Panathinaikos ile Yunanistan liginde iki şampiyonluk yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde son olarak İspanya ekibi 'e 89-68 yenilen Panathinaikos, 13 haftada aldığı 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

  1. 20.12.2018 22:55
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