Darüşşafaka Tekfen Rusya deplasmanında
20 Aralık 2018, Perşembe
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deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Rusya deplasmanında

ekip, 14. hafta maçında yarın 'ye konuk olacak

Basketbol Takımı, 14. hafta mücadelesinde yarın temsilcisi 'ye konuk olacak.

Rusya'nın başkenti 'daki Arena Mytishchi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 11'i üst üste olmak üzere 12 mağlubiyet yaşadı. ekip, Rusya'da kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.

THY Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlarda 4 galibiyet alan Khimki ise 3'ü peş peşe olmak üzere 9 mağlubiyet yaşadı.

  1. 20.12.2018 09:48
  2. Güncelleme: 20.12.2018 11:01
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