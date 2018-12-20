Darüşşafaka Tekfen Rusya deplasmanında
Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında yarın Khimki'ye konuk olacak
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Arena Mytishchi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 11'i üst üste olmak üzere 12 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, Rusya'da kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.
THY Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlarda 4 galibiyet alan Khimki ise 3'ü peş peşe olmak üzere 9 mağlubiyet yaşadı.
- 20.12.2018 09:48
- Güncelleme: 20.12.2018 11:01
-
Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
-
Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
-
Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
Darüşşafaka Tekfen Rusya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.