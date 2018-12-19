Türk Telekom mağlubiyet ile veda etti
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

mağlubiyet ile veda etti

Türk Telekom mağlubiyet ile veda etti

Basketbolda ULEB C Grubu son hafta maçında , deplasmanda Sırbistan temsilcisi 'e 87-72 yenilerek elendi.

Grubun son maçında rakibine 87-72 mağlup olan , üçlü averaj sonunda gruptan çıkamadı. Türk Telekom, aynı puana sahip olduğu Zenit ve 'in üçlü averajda gerisinde kalarak grupta 5. oldu. Partizan NIS ise bu galibiyetle adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-21 önde tamamlayan Partizan NIS, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 66-54 önde geçen Partizan NIS, karşılaşmadan 87-72 galip ayrılarak gruptan çıktı.

  1. 20.12.2018 00:16
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk Telekom mağlubiyet ile veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN