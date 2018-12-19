Türk Telekom mağlubiyet ile veda etti
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'e 87-72 yenilerek elendi.
Grubun son maçında rakibine 87-72 mağlup olan Türk Telekom, üçlü averaj sonunda gruptan çıkamadı. Türk Telekom, aynı puana sahip olduğu Zenit ve Partizan NIS'in üçlü averajda gerisinde kalarak grupta 5. oldu. Partizan NIS ise bu galibiyetle adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-21 önde tamamlayan Partizan NIS, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti. Üçüncü çeyreği de 66-54 önde geçen Partizan NIS, karşılaşmadan 87-72 galip ayrılarak gruptan çıktı.
- 20.12.2018 00:16
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
Türk Telekom mağlubiyet ile veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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