Lider Fenerbahçe Karadağ deplasmanında
THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI’ye konuk olacak. Ligde lider olan sarı-lacivertlilerde hedef 13. galibiyeti almak.
THY Euroleague'de zirvede yer alan Fenerbahçe, ligin 14. haftasında Karadağ deplasmanında yarın TSİ 22.00'de Buducnost VOLI ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip ligde aldığı 12 galibiyetle zirvede bulunurken, Buducnost VOLI ise 3 galibiyetle 15. sırada yer alıyor. Karadağ ekibi dün konuk olduğu Anadolu Efes'e 106-68 mağlup oldu.
İSTATİSTİKLERDE SON DURUM
Ligde Fenerbahçe 84.6 sayı ortalaması ile oynarken, rakibi Buducnost ise 71.9 ortalamasıyla mücadele ediyor. Buducnost'ta Clark 13.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe'de bu alanda lider 14.7 ortalamasıyla Vesely oldu.
TYLER DIŞINDA SAKAT OYUNCU YOK
Dün sahasında CSKA Moskova'yı ağırlayan ve mücadeleden 79-75'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Buducnost maçı öncesi takımda Tyler Ennis dışında sakat oyuncu bulunmuyor.
- 19.12.2018 11:01
- Güncelleme: 19.12.2018 12:00
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Cenk Tosun’dan Pepe paylaşımı
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Yorum
bjk taslı önemli bir ikiliydiniz ama her biriniz hallac pamuğu gibi savruldunuz.
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Yanal'dan Comolli’ye ilk veto
Toplam 1
Yorum
ercisli ersun hocam şu gavuru ..kleme. bi an önce kovdur kurtulalım
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Ünal Karaman'dan 'kapanış' mesajı!
Toplam 1
Yorum
HATA ÜNAL BEY MAÇ 2 - 0 İKEN BATUHANI ALACAĞINA HOSSEİNİ Yİ ALSAYDIN DEFANSI GÜÇLÜ TUTSAYDIN İKİ GOLÜDE YEMEZDİN.SENİN YÜZÜNDEN 2 PUAN GİTTİ.
Lider Fenerbahçe Karadağ deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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