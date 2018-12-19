Lider Fenerbahçe Karadağ deplasmanında
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Lider Karadağ deplasmanında

Lider Fenerbahçe Karadağ deplasmanında

Euroleague'in 14. haftasında Beko, Karadağ deplasmanında ’ye konuk olacak. Ligde lider olan sarı-lacivertlilerde hedef 13. galibiyeti almak.

Euroleague'de zirvede yer alan , ligin 14. haftasında Karadağ deplasmanında yarın TSİ 22.00'de ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip ligde aldığı 12 galibiyetle zirvede bulunurken, Buducnost VOLI ise 3 galibiyetle 15. sırada yer alıyor. Karadağ ekibi dün konuk olduğu 'e 106-68 mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERDE SON DURUM
Ligde Fenerbahçe 84.6 sayı ortalaması ile oynarken, rakibi Buducnost ise 71.9 ortalamasıyla mücadele ediyor. Buducnost'ta Clark 13.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe'de bu alanda lider 14.7 ortalamasıyla Vesely oldu.

TYLER DIŞINDA SAKAT OYUNCU YOK
Dün sahasında CSKA Moskova'yı ağırlayan ve mücadeleden 79-75'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Buducnost maçı öncesi takımda Tyler Ennis dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

  1. 19.12.2018 11:01
  2. Güncelleme: 19.12.2018 12:00
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lider Fenerbahçe Karadağ deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN