Hatay BB deplasmandan eli boş döndü
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Hatay BB deplasmandan eli boş döndü

Hatay BB deplasmandan eli boş döndü

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7'nci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi 'a 85-71 mağlup oldu.

Rusya'nın Kursk şehrinde oynanan müsabakada ilk çeyrek 24-16 ev sahibi 'un üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de baskılı oyununu sürdüren Dinamo Kursk, soyunma odasına 41-38'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte aradaki farkı yükselten ev sahibi ekip, periyodu 64-51 önde tamamladı ve karşılaşmadan 85-71 üstünlükle galip olarak ayrıldı.

  1. 19.12.2018 21:22
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hatay BB deplasmandan eli boş döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN