Hatay BB deplasmandan eli boş döndü

Rusya'nın Kursk şehrinde oynanan müsabakada ilk çeyrek 24-16 ev sahibi Dinamo Kursk'un üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de baskılı oyununu sürdüren Dinamo Kursk, soyunma odasına 41-38'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte aradaki farkı yükselten ev sahibi ekip, periyodu 64-51 önde tamamladı ve karşılaşmadan 85-71 üstünlükle galip olarak ayrıldı.