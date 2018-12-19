Hatay BB deplasmandan eli boş döndü
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7'nci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi Dinamo Kursk'a 85-71 mağlup oldu.
Rusya'nın Kursk şehrinde oynanan müsabakada ilk çeyrek 24-16 ev sahibi Dinamo Kursk'un üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de baskılı oyununu sürdüren Dinamo Kursk, soyunma odasına 41-38'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte aradaki farkı yükselten ev sahibi ekip, periyodu 64-51 önde tamamladı ve karşılaşmadan 85-71 üstünlükle galip olarak ayrıldı.
- 19.12.2018 21:22
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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