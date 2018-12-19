Anadolu Efes Rusya deplasmanında
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Rusya deplasmanında

<a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> Rusya deplasmanında

Lacivert-beyazlı ekip, THY 'nin 14. haftasında yarın CSKA ile karşı karşıya gelecek.

Erkek Basketbol Takımı, THY 'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA 'ya konuk olacak.

Başkent 'daki Megasport Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon iyi bir grafik çizen lacivert-beyazlı ekip, 13 maçın 9'unu kazandı. Avrupa'nın önde gelen takımlarından olan CSKA Moskova ise 13 karşılaşmada 10 galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 634 MAÇ

, Avrupa kupalarında 635. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 634 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı 'nde 387. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 386 karşılaşmada 192 galibiyet ve 194 yenilgi gördü.

CSKA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Anadolu Efes, CSKA Moskova ile deplasmanda yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.

Rus ekibiyle Avrupa Ligi'nde 18 kez karşı karşıya gelen lacivert-beyazlı takım, 3 galibiyet alabilirken, 15 mücadeleden yenik ayrıldı.

Deplasmanda CSKA Moskova ile 9 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalardan galibiyet elde edemedi.

  1. 19.12.2018 09:30
  2. Güncelleme: 19.12.2018 10:10
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