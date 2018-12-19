Anadolu Efes Rusya deplasmanında
Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.
Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon iyi bir grafik çizen lacivert-beyazlı ekip, 13 maçın 9'unu kazandı. Avrupa'nın önde gelen takımlarından olan CSKA Moskova ise 13 karşılaşmada 10 galibiyet aldı.
AVRUPA'DA 634 MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 635. maçına çıkacak.
Uluslararası organizasyonlarda 634 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 387. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 386 karşılaşmada 192 galibiyet ve 194 yenilgi gördü.
CSKA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK
Anadolu Efes, CSKA Moskova ile deplasmanda yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.
Rus ekibiyle Avrupa Ligi'nde 18 kez karşı karşıya gelen lacivert-beyazlı takım, 3 galibiyet alabilirken, 15 mücadeleden yenik ayrıldı.
Deplasmanda CSKA Moskova ile 9 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalardan galibiyet elde edemedi.
- 19.12.2018 09:30
- Güncelleme: 19.12.2018 10:10
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Cenk Tosun’dan Pepe paylaşımı
Toplam 1
Yorum
bjk taslı önemli bir ikiliydiniz ama her biriniz hallac pamuğu gibi savruldunuz.
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Yanal'dan Comolli’ye ilk veto
Toplam 1
Yorum
ercisli ersun hocam şu gavuru ..kleme. bi an önce kovdur kurtulalım
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Ünal Karaman'dan 'kapanış' mesajı!
Toplam 1
Yorum
HATA ÜNAL BEY MAÇ 2 - 0 İKEN BATUHANI ALACAĞINA HOSSEİNİ Yİ ALSAYDIN DEFANSI GÜÇLÜ TUTSAYDIN İKİ GOLÜDE YEMEZDİN.SENİN YÜZÜNDEN 2 PUAN GİTTİ.
Anadolu Efes Rusya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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