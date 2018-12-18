Banvit diş geçiremedi!
18 Aralık 2018, Salı
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diş geçiremedi!

Banvit diş geçiremedi!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda , Fransa deplasmanında 'a 85-71 yenildi.

şehrindeki Antares Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 44-42'lik üstünlüğüyle sona erdi. Üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyan Le Mans, sahadan 85-71 galip ayrıldı.

Bu skorla 9. maçında 4. yenilgisini alırken, Le Mans 3. galibiyetini elde etti.

  1. 19.12.2018 01:32
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