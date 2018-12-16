Potanın kralı Fenerbahçe!
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Potanın kralı Fenerbahçe!

Potanın kralı !

Potanın kralı Fenerbahçe!

Avrupa’da rakip tanımayan , ligde de dün Afyon’u farklı devirdi.

Erkek Basketbol Takımı'nın son kurbanı Afyon Belediye oldu. Taraftarı önünde konuk ettiği rakibine şans tanımayan sarı-lacivertliler, salondan 92-68'lik skorla galip ayrıldı. Avrupa'da da emin adımlarla yoluna devam eden Obradovic'in öğrencileri, baştan sona üstün olduğu karşılaşmayı da kazanarak, ligdeki namağlup unvanını korudu.

  1. 16.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Potanın kralı Fenerbahçe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN