Potanın kralı Fenerbahçe!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın son kurbanı Afyon Belediye oldu. Taraftarı önünde konuk ettiği rakibine şans tanımayan sarı-lacivertliler, salondan 92-68'lik skorla galip ayrıldı. Avrupa'da da emin adımlarla yoluna devam eden Obradovic'in öğrencileri, baştan sona üstün olduğu karşılaşmayı da kazanarak, ligdeki namağlup unvanını korudu.