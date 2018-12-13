Botaş tur atladı!
13 Aralık 2018, Perşembe
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tur atladı!

Botaş tur atladı!

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda , 6. ve son maçında konuk ettiği Bulgar rakibi Beroe'yi 90-79 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Luis Lopes (Portekiz), Alexandre Deman (), Michel Glod (Lüksemburg)

: Cuic 12, Olcay Çakır 16, Krivacevic 6, Loyd 20, Williams 16, Melis Gülcan 11, Büşra Akbaş, Kübra Erat 6, Sehernaz Çidal 3, Erdenay Topçu

Beroe: Dineva 11, Chong 20, Aleksic 14, Lewis 11, Pocek 21, Nikolova, Konstantinova 2, Tyutyundzhieva, Ivanova, Natskina

1. Periyot: 26-25

Devre: 44-41

3. Periyot: 71-60

Bu sonucun ardından Türk takımı, grubu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

  1. 13.12.2018 21:08
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