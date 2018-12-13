Botaş tur atladı!
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda BOTAŞ, 6. ve son maçında konuk ettiği Bulgar rakibi Beroe'yi 90-79 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Luis Lopes (Portekiz), Alexandre Deman (Fransa), Michel Glod (Lüksemburg)
BOTAŞ: Cuic 12, Olcay Çakır 16, Krivacevic 6, Loyd 20, Williams 16, Melis Gülcan 11, Büşra Akbaş, Kübra Erat 6, Sehernaz Çidal 3, Erdenay Topçu
Beroe: Dineva 11, Chong 20, Aleksic 14, Lewis 11, Pocek 21, Nikolova, Konstantinova 2, Tyutyundzhieva, Ivanova, Natskina
1. Periyot: 26-25
Devre: 44-41
3. Periyot: 71-60
Bu sonucun ardından Türk takımı, grubu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi.
- 13.12.2018 21:08
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Olcay Şahan Süper Lig’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor
Toplam 1
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BJK selim Trabzon kardeş takımımız Trabzon inşallah şampiyon olur maç berabere biterse ailece sevinicez
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Göztepe'den Mario Gomez hamlesi
Toplam 1
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Kemal Göztepe ve İzmir takımları cesur oyuncular bulurlarsa başarı gelir
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Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 4
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Fenerli Serkan Ersun Fener’in biyolojik hocası olmadığına göre ünvanı nedir Aykut işi sonlandıysa preria Cocu para almaya devam ediyorsa çok karmaşık işler
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