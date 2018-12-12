Dünya'nın sporu! (11.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında bugün derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi saat 19.00'da başlayacak. G.Saray 3., Fener ise 8. sırada.
FİLEDE HEYECAN
Voleybol Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları bugün oynanacak, Program şöyle: 14.00 Arhavi Bld-Jeopark Kula, 17.30 İstanbul BB-İkbal Afyon, 17.30 Plevne-Halkbank, 18.00 Ziraat-İnegöl, 18.00 Arkas-Maliye.
TOFAŞ EVİNDE YIKILDI: 92-98
ULEB Avrupa Kupası Grubu 9. hafta maçına TOFAŞ, sahasında Fransa temsilcisi Limoges'a 98-92 yenildi. İlk çeyreği 28-22, devreyi 47-46 geride geçen Tofaş, son periyoda 68-68 girmesine rağmen yıkıldı.
BASKETBOLDA RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
Macaristan ile Slovenya'nın birlikte düzenleneceği 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi gerçekleşti. Türkiye, 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti.
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında bugün saat 20.00'de İtalya'nın Dolomiti Energia ile karşılaşacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Pınar Karşıyaka, aynı saatte Macaristan'da Szolnoki Olaj'a konuk olacak.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
A Mıllı Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin kura çekimi bugün yapılacak. Belgrad'da TSİ 15.00'teki kura çekimine Türkiye, 1. torbadan katılacak. Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran - 7 Temmuz'da düzenlenecek turnuvada 16 takım yer alacak. Finallerde takımlar dörderli 4 grupta mücadele edecek.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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