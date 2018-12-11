Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 8. hafta maçında Banvit, yarın Almanya temsilcisi MHP Riesen'e konuk olacak.
MHP Arena'da oynanacak karşılaşma yarın saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, Almanya'da konuk olacağı MHP Riesen'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçtan 4'ünü kazandı.
A Grubu birinci haftasında MHP Riesen ile Bandırma'da karşılaşan Banvit sahadan 89-76 galibiyetle ayrılmıştı.
- 11.12.2018 10:44
- Güncelleme: 11.12.2018 10:56
-
Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
-
Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
-
Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Banvit MHP Riesen'e konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.