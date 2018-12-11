Banvit MHP Riesen'e konuk olacak
11 Aralık 2018, Salı
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Riesen'e konuk olacak

Banvit MHP Riesen'e konuk olacak

Şampiyonlar Ligi A Grubu 8. hafta maçında , yarın temsilcisi Riesen'e konuk olacak.

Arena'da oynanacak karşılaşma yarın saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, 'da konuk olacağı MHP Riesen'i mağlup ederek Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçtan 4'ünü kazandı.

A Grubu birinci haftasında MHP Riesen ile Bandırma'da karşılaşan Banvit sahadan 89-76 galibiyetle ayrılmıştı.

  1. 11.12.2018 10:44
  2. Güncelleme: 11.12.2018 10:56
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