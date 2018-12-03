EURO 2020'de yer alabilmek için Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek milli takımımızın fikstürü belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 elemelerindeki fikstürü belli oldu. Dün yapılan kura çekiminde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile eşleşen Milliler, EURO 2020'ye gidebilmek için bu grupta ilk iki sırayı almaya çalışacak.
Öte yandan üst tura çıkma konusunda avantaj elde etmek isteyen Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçta Fransa ile oynamak istemediğini söylemişti. Buna göre, Lucescu'nun istediği oldu. Ay yıldızlı ekibimiz ilk maçına 22 Mart 2019 Cuma günü Arnavutluk deplasmanında çıkacak.
İŞTE MİLLİLERİN FİKSTÜRÜ
22 Mart | Arnavutluk – Türkiye
25 Mart | Türkiye – Moldova
8 Haziran | Türkiye – Fransa
11 Haziran | İzlanda – Türkiye
7 Eylül | Türkiye – Andorra
10 Eylül | Moldova – Türkiye
11 Ekim | Türkiye – Arnavutluk
14 Ekim | Fransa – Türkiye
14 Kasım | Türkiye – İzlanda
17 Kasım | Andorra - Türkiye
- 3.12.2018 13:12
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Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü
Toplam 1
Yorum
Enda Beton yetmez.
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Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
Toplam 2
Yorum
Enda Madurum da madurum :)
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Trabzonspor direğe takıldı!
Toplam 1
Yorum
baksoy Yazıcı çok kadersiz her attığı şut ya direğe vuruyor ya da direği sıyırıyor ? yeni bir hami yetişiyor yaradan sana güç kuvvet versin devam ?
EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin fikstürü belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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