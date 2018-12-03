A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 elemelerindeki fikstürü belli oldu. Dün yapılan kura çekiminde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile eşleşen Milliler, EURO 2020'ye gidebilmek için bu grupta ilk iki sırayı almaya çalışacak.

Öte yandan üst tura çıkma konusunda avantaj elde etmek isteyen Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçta Fransa ile oynamak istemediğini söylemişti. Buna göre, Lucescu'nun istediği oldu. Ay yıldızlı ekibimiz ilk maçına 22 Mart 2019 Cuma günü Arnavutluk deplasmanında çıkacak.

İŞTE MİLLİLERİN FİKSTÜRÜ

22 Mart | Arnavutluk – Türkiye

25 Mart | Türkiye – Moldova

8 Haziran | Türkiye – Fransa

11 Haziran | İzlanda – Türkiye

7 Eylül | Türkiye – Andorra

10 Eylül | Moldova – Türkiye

11 Ekim | Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim | Fransa – Türkiye

14 Kasım | Türkiye – İzlanda

17 Kasım | Andorra - Türkiye