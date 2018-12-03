EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin fikstürü belli oldu!
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Elemeleri'nde 'nin fikstürü belli oldu!

<a href="/index/euro-2020?id=8c2496fd-af5a-476d-8fbc-4a87b7e351ec" class="" rel="tag">EURO 2020</a> Elemeleri'nde <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin fikstürü belli oldu!

'de yer alabilmek için , İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek milli takımımızın fikstürü belli oldu.

A 'mızın elemelerindeki fikstürü belli oldu. Dün yapılan kura çekiminde , İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile eşleşen Milliler, 'ye gidebilmek için bu grupta ilk iki sırayı almaya çalışacak.

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Öte yandan üst tura çıkma konusunda avantaj elde etmek isteyen Milli Takım , kura sonrası yaptığı açıklamada ilk maçta Fransa ile oynamak istemediğini söylemişti. Buna göre, Lucescu'nun istediği oldu. Ay yıldızlı ekibimiz ilk maçına 2019 Cuma günü Arnavutluk deplasmanında çıkacak.

İŞTE MİLLİLERİN FİKSTÜRÜ
| Arnavutluk – Türkiye
25 Mart | Türkiye – Moldova
8 Haziran | Türkiye – Fransa
11 Haziran | İzlanda – Türkiye
7 Eylül | Türkiye – Andorra
10 Eylül | Moldova – Türkiye
11 Ekim | Türkiye – Arnavutluk
14 Ekim | Fransa – Türkiye
14 Kasım | Türkiye – İzlanda
17 Kasım | Andorra - Türkiye

Mircea Lucescu'dan EURO 2020 yorumu:

  1. 3.12.2018 13:12
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