Anne Marie Armstrong sezonu kapattı
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Armstrong sezonu kapattı

Anne Marie Armstrong sezonu kapattı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Basketbol takımında sakatlık şoku yaşanıyor.

Geçen sezon 'da oynanan 27 yaşındaki ABD'li oyuncusu Armnstrong'u sezon başında transfer eden Bellona Basketbol takımı, sakatlık şoku yaşadı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan maçında sakatlanan Amerikalı Anne Maria, sezonu kapattı.

Bellona Kayseri Basketbol kulübü de yazılı bir açıklama yaparak, "Canik Belediyespor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan oyuncumuz Anne Marie Armstrong'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" cümleleri kurdu.

Geride kalan 6 haftada bütün maçlarda forma giyen ABD'li oyuncu Anne Marie Armnstrong ilerleyen günlerde çapraz bağlardan ameliyat olacak.

  1. 28.11.2018 10:30
  2. Güncelleme: 28.11.2018 11:45
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