Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 2’de 2 yaptı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi’nde Denizli’yi temsil eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunun ilk deplasman maçında İstanbul Engelliler Spor Kulübü’nü 62-23 yendi.
Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, sezonun ilk deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı. İstanbul Bahçelievler Spor Salonu'nda İstanbul Engelliler Spor Kulübü'ne konuk olan Pamukkale Belediyespor, maçı 62-23 kazandı. Maçaiyi başlayan Pamukkale Belediyespor, ilk periyotta 19 sayı bulurken, rakibinin 12 sayısına engel olmadı. Maçın ikinci periyodunda 12 sayı bulan mavi-beyazlı ekip, rakibine sadece 1 sayı verirken devreyi 31-13 üstün tamamladı. Maçın ikinci devresine de hızlı başlayan Pamukkale Belediyespor, rakibinin bu periyotta bulduğu 6 sayıya 10 sayı ile karşılık verdi. Son periyotta Pamukkale Belediyespır, 21 sayı atarken, ev sahibi İstanbul temsilcisi sadece 4 sayı buldu. Mavi-beyazlı takım maçtan 62-23 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.
- 26.11.2018 15:19
- Güncelleme: 26.11.2018 15:36
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar!
Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 2’de 2 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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