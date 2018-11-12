Zor da olsa Aslan: 58-52 – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Zor da olsa Aslan: 58-52

    Zor da olsa Aslan: 58-52

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Ormanspor’u deplasmanda 58-52 mağlup eden , ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

    Sarı-kırmızılı ekipte Jefferson (14), Macaulay (12) ve Farhiya (11) çift hanelere ulaşmayı başardı. Diğer sonuçlar şöyle: - Mersin BŞB: 103-99, Canik Belediye-Botaş: 49-71.
    1. 12.11.2018
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